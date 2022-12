Criscitiello: “Juve sfortunata”, poi tira in ballo il Bari di De Laurentiis

Michele Criscitiello ha parlato del terremoto in casa Juventus, tirando in ballo anche il Bari della famiglia De Laurentiis.

Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, nel consueto editoriale su TMW, ha commentato quanto sta accadendo alla Juventus soffermandosi anche sulla questione multiproprietà in serie A come il Bari della famiglia De Laurentiis:

“Siamo sicuri che la FIGC abbia agito correttamente sul caso Salernitana e abbia fatto altrettanto sul possibile futuro caso Bari? Quale è stato il vero ruolo di Gravina? Ci sarebbe da discutere anche delle due genovesi. Il Genoa prima della cessione e la Sampdoria di oggi”.

Cosa è accaduto il giorno dopo l’arresto di Ferrero? Non occorre report o le Iene. Sono tante domande ma non avremo mai mezza risposta. La Juventus è stata sfortunata perché il caso è grosso e perché oggi non c’è attenzione sul campo“.

Michele Criscitiello, ha poi aggiunto:”Se ci fosse stata la serie A, il caso bilanci sarebbe già finito in quinta pagina. Con il calcio fermo siamo tutti sull’unica notizia che offre la cronaca sportiva“. Ha concluso il giornalista.