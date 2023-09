Criscitiello: “Il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo sul mercato”

Il giornalista Criscitiello promuove il mercato del Napoli: “L’obiettivo era confermare i big, missione compiuta per gli azzurri”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli può ritenersi soddisfatto del calciomercato appena concluso. Ne è convinto il giornalista Michele Criscitiello che, ai microfoni di SportItalia, ha promosso l’operato del club azzurro.

“Questo è stato il mercato del Napoli campione d’Italia. La società ha raggiunto il suo obiettivo” ha dichiarato Criscitiello. L’obiettivo degli azzurri, secondo il giornalista, era mantenere i pezzi pregiati della rosa corteggiati da mezza Europa.

“Il Napoli non aveva necessità di grandi colpi, ma di resistere alle offerte per i suoi big e ci è riuscito. Missione compiuta” ha spiegato Criscitiello. Giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia hanno attirato gli interessi di molti top club, ma sono stati confermati.

In sintesi, per Criscitiello il mercato del Napoli è da considerarsi più che positivo, perché l’obiettivo di confermare l’ossatura campione d’Italia è stato centrato, blindando tutti i pezzi pregiati della rosa. Ora la palla passa al campo per difendere lo scudetto.