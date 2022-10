Cremonese, l’ex Giacchetta: “Indimenticabile il goal all’esordio con l’Atalanta”

Simone Giacchetta, grande ex del Napoli ed attuale direttore sportivo della Cremonese, ricorda il goal indimenticabile all’esordio contro l’Atalanta

Simone Giacchetta, direttore della Cremonese, si è espresso sulla partita contro il Napoli, nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv. Grande ex del match per la sua esperienza nella stagione 1988/1989 quando collezionò tre presenze ed 1 contro l’Atalanta nel Napoli di Maradona: “Ricordo ancora il mio esordio alla prima di campionato in serie A: ero entrato da poco in Napoli-Atalanta, 90′, area di rigore affollatissima. Colpisco in tuffo di testa e segno il gol della vittoria, per me fu una gioia indescrivibile, davanti a 80mila persone poi, ancora più bello. Credo che tutti i calciatori sognino un esordio come il mio. Napoli è stata una parentesi fantastica, ancora oggi i tifosi partenopei mi fermano per ricordare il gol all’Atalanta”.

