CRC: “Giuffredi difende Vergara: ‘Ha una classe cristallina, il suo futuro dipende dal Napoli'”
Il futuro di Antonio Vergara continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. A fare il punto sulla situazione è stato il procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di CRC durante la trasmissione A Pranzo con Chiariello.
Nel corso dell’intervista rilasciata a CRC, l’agente ha speso parole estremamente importanti per il talento azzurro, sottolineandone le qualità tecniche e caratteriali.
«Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma».
Giuffredi ha poi chiarito come l’eventuale permanenza o cessione del calciatore dipenderà esclusivamente dalle strategie della società azzurra e non dalla volontà del giocatore o del suo entourage.
Come spiegato ancora a CRC, il procuratore ha evidenziato che qualsiasi valutazione sul futuro del centrocampista offensivo sarà di competenza del club.
«Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club».
Le dichiarazioni confermano come il Napoli mantenga il pieno controllo della situazione, pur consapevole dell’interesse crescente che il giocatore sta attirando sul mercato dopo l’ottima stagione disputata in maglia azzurra.
Nel corso dell’intervento a CRC, Giuffredi ha inoltre commentato le indiscrezioni che accostano Vergara al Como, club che nelle ultime settimane è stato indicato tra le società maggiormente interessate al calciatore.
«Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri».
Le parole dell’agente confermano dunque l’esistenza di diversi estimatori per il classe 2003, ma allo stesso tempo ribadiscono che ogni eventuale decisione sarà presa dal Napoli in funzione delle proprie strategie tecniche ed economiche.
Secondo le ultime indicazioni provenienti dall’ambiente azzurro, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna considerano Vergara una risorsa importante per il progetto tecnico futuro, anche se una proposta particolarmente elevata potrebbe spingere il club a effettuare valutazioni approfondite.