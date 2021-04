Covid 19, ansia per Zielinski prima positivo e poi negativo. Attesa per un nuovo tampone

Piotr Zielinski prima positivo e poi negativo al Covid 19, il calciatore polacco del Napoli si sottoporrà ad un nuovo tampone.

Cresce l’attesa per il nuovo caso di positività di Piotr Zielinski. “Il centrocampista della nazionale polacca è rientrato nel pomeriggio a Napoli e all’aeroporto di Capodichino è stato sottoposto ad un tampone rapido, che ha evidenziato la nuova positività” scrive Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Napoli a quel punto ha fatto di nuovo ritorno a casa e si è isolato ed è stato sottoposto ad un nuovo test che è risultato negativo. A questo punto c’è grande attesa per l’ulteriore tampone che dovrà sancire definitivamente se Zielinski è positivo o negativo al Covid.

E’ possibile che per Zielinski si tratti di un falso positivo, ma per avere la conferma bisognerà comunque attendere l’esito del nuovo tampone che si conosceranno nella giornata di domani. Il polacco ha già saltato diverse partite quest’anno sempre causa Covid e perderlo di nuovo sarebbe una beffa per Gattuso. Zielisnki è diventato un punto di riferimento per la manovra azzurra, fondamentale nel ruolo di trequartista ed in grado di ricoprire più ruoli. Qualora la positività di Zielinski dovesse essere confermata salterà anche la sfida di mercoledì con la Juventus.