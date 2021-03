Corriere dello Sport promuove Abisso: giusto conferma il gol di Politano

L’arbitro Abisso ed il Var hanno convalidato il gol di Matteo Politano in Napoli-Benevento. Tante le proteste in campo per un presunto tocco di mano da parte dell’attaccante azzurro.

Notizie Calcio Napoli – Il gol di Politano contro il Benevento doveva essere annullato? Secondo Corriere dello Sport è stato giusto convalidare la rete dell’attaccante del Napoli: “Il pallone tocca la spalla destra di Politano che è in caduta, l’immagine migliore per valutare è quella fronte-porta dove si apprezza come il braccio sinistro (che dalla telecamera dei 16 metri sembra toccare il pallone) sia troppo alto per impattare col pallone stesso, che invece sfila sotto“. Sulla questione si è aperto un dibattito molto importante anche alla Domenica Sportiva, in maniera unanime, hanno confermato che il gol andava annullato.

L’arbitro Abisso ha però confermato la rete dopo che il Var ha visionato attentamente le immagini. Secondo Corriere dello Sport il gol di Politano andava annullato, mentre Gazzetta dello Sport sentenzia l’esatto contrario e cerchia col rosso l’operato del Var. Eppure a guardare bene le immagini sembra che Politano non tocchi il pallone con la mano, anche se è pericolosamente vicino alla palla. Alla fine l’arbitro ha deciso di convalidare, senza nemmeno andare a guardare direttamente le immagini fornite dal Var.