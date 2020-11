Il Napoli potrebbe affrontare il Milan senza Victor Osimhen, lo scrive Corriere dello Sport. Il nigeriano fa rientro in Italia.









L’infortunio di Victor Osimhen continua a preoccupare il Napoli che entro domani riavrà a disposizione il suo attaccante. Il nigeriano si è fatto male ad una spalla in Nazionale e potrebbe non riuscire a recuperare in vista della sfida con il Milan. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Mister settanta milioni sembra distante dal Milan, anche se è ovvio che bisognerà aver percezione diretta del dolore che Osimhen avvertirà, quando atterrerà in Italia alla sua spalla destra (e un po’ anche al polso), uscita ammaccata in un contrasto tra due avversari“.

Dunque Osimhen potrebbe saltare la sfida con il Milan, perché le prime “sensazioni inducono a sospettare che sia difficile, quasi impossibile per lui, andare incontro al Milan; il resto, verrà valutato non prima della visita di controllo a cui verrà sottoposto“. Sarà un bel problema per Gennaro Gattuso che fino ad ora ha fatto di Osimhen uno dei perni principali dell’attacco partenopeo. Le condizioni del nigeriano verranno valutate di giorno in giorno, ma sicuramente non ci sarà alcuna forzatura per farlo scendere in campo. Così come è capitato con il recente infortunio di Lorenzo Insigne.