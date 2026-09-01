Corriere dello Sport: «Napoli, Allegri prepara i correttivi: De Bruyne e Vergara scalpitano. McTominay è il nodo»

La sconfitta contro il Como deve diventare rapidamente un’esperienza da utilizzare per correggere ciò che non ha funzionato. Con Inter e Arsenal in rapida successione, Massimiliano Allegri pensa a uomini ed energie nuove per rilanciare un Napoli apparso sotto ritmo e con diverse difficoltà. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport indica quattro possibili protagonisti dei prossimi cambiamenti: Kevin De Bruyne, Antonio Vergara, Alisson Santos e Spinazzola.

Il Napoli dovrà ritrovare brillantezza ma soprattutto punti. Contro il Como sono riemerse le difficoltà nella rifinitura e nelle conclusioni, Hojlund escluso, accompagnate questa volta anche da preoccupanti disattenzioni difensive.

McTominay frenato dalle vesciche

Uno dei problemi principali riguarda Scott McTominay. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo scozzese è lontanissimo dalla propria versione migliore, ma alla base del rendimento ci sono soprattutto problemi fisici.

McTominay continua infatti a essere tormentato dalle vesciche a un piede, problema che lo accompagna sin dai ritiri e che in alcuni momenti gli ha reso difficile persino indossare gli scarpini.

La situazione è leggermente migliorata, tanto da consentirgli di scendere in campo, ma continua a condizionarne gli allenamenti e inevitabilmente le prestazioni.

Per il Napoli è un problema rilevante perché, senza il miglior McTominay, diminuiscono quantità e qualità sia nella fase offensiva, soprattutto in zona gol, sia in quella difensiva.

De Bruyne può partire titolare contro l’Inter

In attesa del pieno recupero dello scozzese, la prima soluzione potrebbe essere rappresentata da Kevin De Bruyne.

Il belga potrebbe trovare spazio a centrocampo già sabato contro l’Inter. Il Corriere dello Sport evidenzia la sua crescita di condizione e la capacità di incidere nella manovra, nella creazione delle occasioni e nelle conclusioni.

Per Fabio Mandarini, in questo momento diventa difficile lasciare fuori un giocatore con le caratteristiche di De Bruyne.

Vergara e Alisson pronti nel tridente

I cambiamenti potrebbero riguardare anche l’attacco. Tra la trasferta contro l’Inter e la successiva sfida di Champions contro l’Arsenal sono considerati molto probabili gli inserimenti di Antonio Vergara e Alisson Santos al posto di Lang e Politano.

Resta da capire se Allegri deciderà di lanciarli contemporaneamente oppure di alternarli nelle due partite.

Contro il Como era stato Lang a partire dall’inizio, mentre Alisson era entrato nella ripresa senza riuscire a imprimere la svolta sperata. La sua velocità e la capacità di creare superiorità, però, vengono considerate risorse importanti.

Lo stesso vale per Vergara. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come il suo ingresso fosse stato una delle mosse decisive a Marassi, mentre contro il Como è rimasto in panchina per tutta la partita.

Spinazzola per Olivera, attesa per Badiashile

Un’altra possibile novità riguarda la difesa. Spinazzola dovrebbe sostituire Olivera sulla fascia sinistra almeno in una delle due sfide contro Inter e Arsenal.

Allegri attende inoltre la prima convocazione di Badiashile e la crescita di Beukema.

Il quotidiano evidenzia infatti anche le difficoltà nel cuore della retroguardia: Rafa Marin continua a non convincere e il Napoli sta soffrendo nella zona centrale.

Dopo il giorno di riposo concesso da Allegri, oggi la squadra riprenderà la preparazione a Castel Volturno. Da qui partiranno le valutazioni definitive. La direzione, però, appare già delineata: De Bruyne, Vergara, Alisson e Spinazzola possono diventare le facce nuove del Napoli nella cinque giorni contro Inter e Arsenal.