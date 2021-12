Corriere dello Sport – Milan-Napoli: è la vittoria di Spalletti, il motivo

Milan-Napoli, nella vittoria degli azzurri grande merito è di Luciano Spalletti, lo scrive Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Il tecnico del Napoli aveva ben cinque titolari fuori per infortunio, praticamente metà squadra. Questo ha inciso moltissimo nelle ultime settimane, ma l’allenatore non si è mai lamentato ed anche contro il Milan ha chiesto agli azzurri di dare il massimo.

Una vittoria sofferta quella degli azzurri, ma comunque di grande valore, che ha fatto scoppiare la festa azzurro al termine del match, con i cori all’esterno di San Siro. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “È la vittoria di Spalletti e insieme la prova di quanto sia cresciuto il Napoli nelle sue mani. La squadra che sbanca San Siro risolve l’interrogativo, sollevato dagli infortuni, su chi siano gli azzurri titolari. Non c’è più un Napoli uno e un Napoli due. Poi c’è l’intuitiva saggezza del tecnico toscano. Che azzecca dall’inizio la formazione. Il Napoli s’è fatto più furbo. Ha imparato a fare i cosiddetti falli semitattici, quelli che servono per spezzare l’azione ogni volta che si perde palla, senza beccare l’ammonizione. Il Napoli è l’anti-Inter per come ha gestito sul piano del gioco un’inaudita catena di infortuni“.