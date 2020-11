Corriere dello Sport – Gattuso ‘SOS’ a Giuntoli e De Laurentiis

Confronto di Gennaro Gattuso con la squadra dopo la sconfitta col Milan, il tecnico lancia un SOS a De Laurentiis e Giuntoli.

C’è qualcosa in più nel duro sfogo di Gennaro Gattuso con la squadra a Castel Volturno, il tecnico del Napoli lancia un SOS a Giuntoli e De Laurentiis in un momento di difficoltà. Corriere dello Sport mette in luce questo aspetto e scrive: “E la sensazione che si percepisce da quelle urla è in un «SOS» che sembra voglia arrivare sino a Cristiano Giuntoli o magari a De Laurentiis, per dotarsi d’uno schermo protettivo del quale forse sente il bisogno“.

Tra le colonne del quotidiano sportivo viene riportato alla mente l’ammutinamento del novembre scorso ed anche questa volta pare “saltato il collegamento interno tra allenatore e ds, c’è un vuoto – nelle funzioni – che va colmato e il resto l’ha fatto, a caldo, quella incapacità di assorbire il bruciore schiacciante della sconfitta, una fiamma che va domata con secchiate d’auto-controllo mica di benzina. Le incomprensioni sparite dopo l’ammutinamento rischiano di ritornare pericolosamente “il Napoli ha ricominciato a farsi del male da solo, anche tatticamente, ondeggiando tra un sistema ch’è sembrato appagante per far coesistere (pure) Osimhen e Mertens e il desiderio però soffocato di adagiarsi sempre nel tridente, che chiaramente escluderebbe uno dei due. E questi appaiono ora dettagli marginali (e non lo sono). Ma se Gattuso esce dal recinto schematico e toglie il velo su quella che eternamente è sembrata non un’oasi ma perlomeno un’inaspettata eccezione, siamo al procurato allarme“.