Corbo: “Gattuso si sente offeso, incompatibile con De Laurentiis. Spero arrivi il nuovo Sarri”

I motivi del possibile addio di Gennaro Gattuso vengono spiegati da Antonio Corbo, giornalista di Repubblica che ai microfoni di Radio Marte dice:

Se Gattuso facesse il poliziotto, il giornalista o il primario avrebbe tutti i diritti per ottenere una promozione o una conferma. Nel calcio i matrimoni sono d’interesse: due persone decidono di stare insieme senza pensare all’ultimo giorno di vita ma al domani. Da domani, questi due personaggi sono sicuri di poter andare avanti insieme? Secondo me De Laurentiis e Gattuso sono incompatibili. Gattuso resta un ottimo allenatore, il presidente del Napoli rimane rispettabilissimo ma entrambi non sono compatibili. E’ inutile che giornalisti e tifosi si schierino sull’onda dei risultati. Certe partite anzi non sono state all’altezza del Napoli e ci sono stati momenti di incertezza.

Oggi Gattuso ha trovato la formula giusta ma una società deve fare altre valutazioni, così come un allenatore. Deve decidere se rimanere o se ha qualcosa di meglio. E Gattuso ha deciso di andar via perché si sente offesa e nessuno può togliergli questo diritto. De Laurentiis ovviamente non può forzare la mano. Questo problema devono risolverlo entrambi e prendersi la responsabilità della scelta.