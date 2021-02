Calcio Napoli ultimissime– “Aurelio De Laurentiis sta supplicando Maurizio Sarri di tornare sulla panchina del Napoli”. Antonio Corbo ai microfoni di Radio Kisss Kiss Napoli lancia una bomba destinata a far discutere tifosi e addetti ai lavori.



L’editorialista di Repubblica, rivela che il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta provando a riportare Maurizio Sarri al Napoli. Il tecnico di Figline sarebbe il prescelto del patron per la panchina partenopea in vista della prossima stagione.

Ecco le parole di Antonio Corbo sul possibile ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli:

“Aurelio De Laurentiis sta supplicando Maurizio Sarri di tornare sulla panchina del Napoli, una sola cosa evita l’arrivo del tecnico toscano in azzurro: c’è un solo inghippo sulla clausola risolutoria con la Juventus. Mi arrivano notizie certe da Torino. Il patron azzurro sta cercando in ogni modo di riportare il tecnico di Figline Valdarno sulla panchina partenopea. Esonererà Gattuso solo quando Maurizio Sarri dirà sì al ritorno“.

I contatti tra De Laurentiis e Maurizio Sarri sono ccontinui. Gli uomini più vicini al tecnico di Figline confermano il dialogo, quelli più vicini alla società partenopea non smentiscono. Questo non vuol dire che Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli. Anzi, la strada è ancora in salita: che Sarri, però, sia uno degli uomini sui quali De Laurentiis riflette non ci sono dubbi.