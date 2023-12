Coppa Italia, ecco dove seguire Napoli Frosinone: orario, diretta TV e streaming

Obiettivo Tris: Napoli alla caccia del passaggio del turno

Dopo i trionfi contro Braga e Cagliari, la squadra partenopea si appresta ad affrontare una sfida importante contro il Frosinone negli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24. L’obiettivo è passare il turno e conquistare il diritto di sfidare la vincente tra Juventus e Salernitana nelle fasi successive del torneo.

Data, Ora e Luogo del Match Decisivo

Napoli-Frosinone si terrà martedì 19 dicembre alle ore 21 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli appassionati di calcio potranno godersi il match che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. L’unico incontro stagionale tra Napoli e Frosinone si è svolto nella prima giornata di campionato e si è concluso con una vittoria convincente degli azzurri per 3-1 a Frosinone.

Dove Seguire Napoli-Frosinone: Streaming e Diretta TV

Per gli appassionati che non possono essere presenti allo stadio, l’opportunità di seguire il match è garantita dalla trasmissione in diretta su Canale 5. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Paganin.

Inoltre, Mediaset trasmetterà integralmente l’intera competizione, offrendo agli spettatori l’opzione di seguire la sfida anche in streaming gratuito tramite Mediaset Play. La piattaforma è accessibile sia attraverso il sito ufficiale su PC che tramite app su dispositivi mobili e smart TV. Gli appassionati possono sintonizzarsi anche sul sito sportmediaset.it per seguire il match in diretta streaming.