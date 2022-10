Coppa Italia, quale sarà la prossima avversaria del Napoli?

La Cremonese sarà la prossima avversaria del Napoli nella Coppa Italia 2022-2023: resta ancora da decidere il giorno di disputa della partita

Il Napoli affronterà la Cremonese come prossima avversaria nella Coppa Italia 2022-2023. Nella gara unica valevole per gli ottavi di finale, i lombardi allenati da Massimiliano Alvini saranno di scena allo stadio “Diego Armando Maradona”. Resta ancora da capire quale sarà la data che non è stata ancora comunicata dalla Lega Serie A. Le date plausibili sono quelle dell’11 gennaio e del 18 gennaio, quindi appena verrà decisa il Napoli procederà a mettere in vendita i biglietti. La vincente del match sfiderà nei quarti di finale chi uscirà vincitore dalla sfida tra Roma e Genoa.

La Cremonese ha faticato per qualificarsi agli ottavi

La Cremonese ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie al successo per 3-2 contro il Modena. I grigiorossi, avanti di un uomo dopo solo 22 minuti a causa del rosso a Magnino, hanno impiegato 77 minuti per sbloccare la situazione grazie ad Okereke. Sette minuti dopo Afena-Gyan firma il raddoppio, ma nei minuti finali il clamoroso colpo di scena.

Nonostante l’uomo in meno e i due gol di svantaggio, la squadra di Tesser rimonta con una doppietta di Davide Diaw. Decisivo anche lo scozzese Hendry, che prima causa il rigore con cui l’attaccante accorcia le distanze, poi, dopo pochi secondi, si fa rubare palla dallo stesso Diaw, che si invola per il gol del pareggio. Nei supplementari Mosti si divora l’inatteso ribaltone mentre Sernicola firma il goal della qualificazione per i lombardi. La gara è stata molto tesa, tanto al triplice fischio i calciatori delle due squadre hanno inscenato un parapiglia.

Dove vedere la partita in TV?

Tutte le sfide della Coppa Italia saranno trasmesse in chiaro su Mediaset che ha acquistato i diritti della competizione. Dagli ottavi di finale in poi i match si potranno seguire su Italia 1 e su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming ci si potrà collegare attraverso dispositivi fissi e portatili, al sito di Mediaset Infinity in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti.