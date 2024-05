Conte-Napoli, pronta la proposta e il contratto: Resta un solo nodo da sciogliere

De Laurentiis pronto a offrire ad Antonio Conte una ricca proposta economica. Pronto anche il contratto. L’unico nodo riguarda la clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe approntato la proposta di contratto da sottoporre ad Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Si tratterebbe di un contratto triennale con una base fissa attorno ai 6 milioni di euro annui, a cui si aggiungerebbero ricchi bonus.

In particolare, in caso di qualificazione alla Champions League, Conte avrebbe diritto a un bonus di ben 3 milioni di euro extra. Un’offerta molto allettante per l’ex ct della Nazionale italiana.

CONTE-NAPOLI: IL NODO

L’unico nodo da sciogliere riguarderebbe l’eventuale clausola rescissoria. De Laurentiis sarebbe preoccupato di una chiusura anticipata del rapporto prima della naturale scadenza contrattuale. Per questo motivo, starebbe pensando ad una buonuscita per ambo le parti, ad esempio in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea.

Oggi è previsto un summit decisivo in società per definire tutti i dettagli dell’offerta da presentare a Conte. Il patron azzurro sembra intenzionato a fare le cose per bene, consapevole dell’importanza di assicurarsi un allenatore di alto profilo per guidare la squadra nella prossima stagione.

Sullo sfondo, restano comunque in piedi le candidature di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, ma Conte sembra essere in pole position per la panchina del Napoli. Tuttavia, il nodo della clausola rescissoria potrebbe rivelarsi cruciale per la buona riuscita dell’operazione.