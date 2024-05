Conte al Napoli, Accordo Vicino: spunta una clausola alla Higuain

Il Napoli e Antonio Conte sono sempre più vicini all’accordo definitivo. Accettata la clausola liberatoria, ora si lavora sui diritti d’immagine.

Il giorno dell’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli si avvicina sempre più. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i nodi più spinosi dell’accordo stanno per essere sciolti definitivamente.

La Clausola Liberatoria Accettata

Uno dei principali ostacoli è stato superato: il Napoli ha accettato la richiesta di Conte di inserire una clausola liberatoria al termine della prima stagione. Allo stesso modo, l’allenatore salentino ha dato il suo benestare alla condizione posta da Aurelio De Laurentiis, ovvero la possibilità per entrambe le parti di separarsi senza penali o sanzioni dopo il primo anno di contratto.

I Diritti d’Immagine alla Higuain

Ora gli avvocati delle due parti sono al lavoro per definire l’intesa sui diritti d’immagine del tecnico pugliese. Secondo il quotidiano Il Mattino, potrebbe essere replicato il modello adottato in passato con Gonzalo Higuain, con una cessione al 50% dei diritti.

De Laurentiis Non Ha Fretta

Nonostante l’accelerata decisiva nell’operazione, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra non avere particolare fretta nell’ufficializzare l’ingaggio di Conte. Un atteggiamento che potrebbe nascondere ulteriori dettagli da limare prima dell’annuncio.

Un Compito Avvincente ma Difficile

Una volta definiti gli ultimi aspetti contrattuali, toccherà quindi ad Antonio Conte rilanciare il progetto del Napoli nella prossima stagione. Un compito avvincente, ma anche estremamente difficile per il tecnico salentino, chiamato a riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano.

Dopo aver sciolto gli ultimi nodi legati alla clausola liberatoria, l’accordo tra Conte e il Napoli sembra essere sempre più vicino. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo, con la speranza che il tecnico pugliese possa essere la guida giusta per riportare l’ambizione in una piazza attualmente orfana di grandi risultati.