Conte, i Legali Studiano il Contratto: Ecco Quando può Arrivare l’Annuncio col Napoli

La trattativa tra Antonio Conte e il Napoli entra nel vivo: i legali stanno analizzando il contratto.

Sono giorni caldissimi per la trattativa tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, i legali delle due parti sono al lavoro per analizzare nel dettaglio la bozza di contratto che potrebbe legare l’allenatore salentino al club partenopeo.

L’intesa definitiva e l’annuncio ufficiale sembrano essere sempre più vicini, con i rispettivi staff legali che stanno esaminando punto per punto tutti gli aspetti dell’accordo. “Anche nella giornata di ieri i legali hanno lavorato alla lettura dei contratti punto per punto“, si legge sul quotidiano romano.

Conte, i Legali Studiano il Contratto

La base di partenza per l’accordo sarebbe un contratto triennale da sette milioni di euro a stagione, suddivisi tra una parte fissa di sei milioni e bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione alla Champions League e la conquista dello Scudetto.

Nello specifico, si ipotizza l’inserimento di un bonus di un milione di euro per la vittoria del campionato italiano, un traguardo che Conte ha già raggiunto in passato con la Juventus e che rappresenterebbe l’obiettivo principale per il suo eventuale approdo a Napoli.

L’analisi approfondita della bozza di contratto da parte dei legali è un passaggio cruciale per definire tutti i dettagli dell’accordo e prevenire eventuali controversie future. Una volta che tutte le parti avranno dato il loro benestare, si potrà procedere con la firma e l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Conte come nuovo allenatore del Napoli.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, a seguito del via libera definitivo da parte degli staff legali di entrambe le parti coinvolte. L’approdo di Conte sulla panchina partenopea rappresenterebbe un colpo di grande spessore per il club azzurro, che affiderebbe la guida tecnica a un allenatore di comprovata esperienza e vincente.