Conte ha chiesto Oriali come team manager al Napoli: il retroscena

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte avrebbe fatto una richiesta ben precisa al Napoli durante le trattative per diventare il nuovo allenatore azzurro: vuole il suo fedelissimo Lele Oriali come team manager al suo fianco.

A tessere la tela dell’operazione Conte per il Napoli è il duo formato dal direttore sportivo Mauro Manna e dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli. In particolare, Manna avrebbe avuto una call proprio con l’allenatore pugliese, durante la quale Conte avrebbe espresso il desiderio di avere Oriali come team manager nello staff tecnico.

Attualmente, il ruolo di team manager del Napoli è ricoperto da Giuseppe Santoro, ma Conte sembra intenzionato a portare con sé il suo storico collaboratore, con il quale ha condiviso numerose esperienze di successo.

Ecco quanto riportato da Corriere dello Sport: “Per convincere l’ex ct della Nazionale a dire sì al Napoli, da venerdì è ricominciata forte la trattativa attraverso il duo Chiavelli-Manna. Il nuovo ds è a Torino e l’ad si è collegato da remoto con Conte, insieme hanno provato ad individuare il punto di incontro per arrivare alla chiusura dell’accordo. Un nome su tutti avrebbe scelto Conte per averlo al suo fianco nel Napoli ed è il fidatissimo team manager Lele Oriali“.

La richiesta di Conte di avere Oriali nel suo staff è un segnale dell’importanza che l’allenatore riserva al suo gruppo di lavoro e alla fiducia riposta in coloro che hanno condiviso con lui le vittorie passate.

Mentre la trattativa per portare Conte sulla panchina del Napoli prosegue, sembra che il tecnico salentino abbia già le idee chiare su chi vuole al suo fianco per affrontare questa nuova sfida.