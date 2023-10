Conte conosceva a memoria il Napoli di Spalletti: l’analisi perfetta | VIDEO

Antonio Conte, uno dei principali candidati per la panchina del Napoli, conosceva alla perfezione il gioco e i meccanismi di Luciano Spalletti.

CALCIO NAPOLI. Antonio Conte è uno dei principali candidati per la panchina del Napoli se Rudi Garcia dovesse essere esonerato. In un’intervista di alcuni mesi fa, Conte ha dimostrato di conoscere perfettamente il gioco e i meccanismi del Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti.

“Bisogna fare i complimenti ai calciatori del Napoli ed a Spalletti per il lavoro svolto perché non è facile vincere a Napoli. Sono riusciti a rivincere lo scudetto dopo tantissimo tempo,” ha detto Conte.

Proseguendo, l’ex allenatore dell’Inter ha aggiunto: “Napoli non è una piazza semplice e molto umorale, dove mantenere l’equilibrio tra vittoria e sconfitta non è semplice. Bisogna fare i complimenti a Spalletti e al club perché hanno fatto qualcosa di veramente importante.”

Conte ha anche elogiato la società per il supporto fornito a Spalletti: “La società ha supportato l’allenatore prendendo calciatori congeniali al gioco dell’allenatore, gestendo la pressione dell’ambiente.”

Sul gioco del Napoli, Conte ha osservato: “Il Napoli ha fatto un bel calcio e sono stati bravi. Hanno proposto un calcio propositivo, provando a recuperare subito la palla quando la si perdeva. Hanno trovato calciatori molto forti nell’uno contro uno come Kvara e con Kim che ha sostituito perfettamente Koulibaly.”

Infine, Conte ha sottolineato l’importanza dei singoli calciatori: “Lobotka ha fatto un salto di qualità importantissimo in mezzo al campo con Osimhen che è cresciuto in maniera esponenziale. Penso che Spalletti sia stato bravo, attraverso il lavoro, a far crescere la squadra qualitativamente, portando i suoi calciatori a competere ad alti livelli, gestendo lo stress e la pressione.”