Concerto gratuito a Napoli in piazza Mercato: Enzo Avitabile, Sayf e tanti altri artisti.

Il 21 giugno 2026, alle ore 21:00, Piazza Mercato di Napoli si trasformerà in un palcoscenico vibrante per il grande concerto gratuito intitolato “World Summit”, ideato e diretto dal celebre Enzo Avitabile. Questo evento avrà come protagonisti diversi artisti della scena musicale italiana e internazionale, promettendo una serata indimenticabile. La manifestazione è parte della rassegna “Napoli Città della Musica”, un’iniziativa che celebra la ricchezza e la diversità sonora della nostra epoca.

Un Progetto Musicale Interculturale

“World Summit” rappresenta un autentico viaggio attraverso le sonorità del mondo, con l’obiettivo di tessere un dialogo tra le culture musicali di Africa, Mediterraneo ed Europa. Questo progetto ribadisce l’importanza dell’interculturalità, proponendo un mix di soul, world music, rap e canzone d’autore. Sotto la direzione di Avitabile, il concerto non è solo un’esperienza musicale, ma una piattaforma per discutere tematiche universali quali l’identità culturale, l’incontro tra popoli, la spiritualità e l’impegno sociale.

La manifestazione, non solo una celebrazione della musica, vuole anche evidenziare come le arti possano contribuire alla valorizzazione dei territori. Grazie al sostegno del Comune di Napoli e dell’Assessorato al Turismo, l’evento è realizzato in sinergia con l’Area Cultura, per garantire un’esperienza accessibile a tutti.

Un Cast Eccezionale di Artisti

Il palco di “World Summit” ospiterà artisti di fama internazionale e rappresentanti della scena musicale contemporanea. Tra i nomi che si esibiranno, troviamo Angélique Kidjo, cantante beninese e vincitrice di cinque Grammy Award, che porterà il suo inconfondibile stile world music. Sarà presente anche il rapper Ntò, un vero e proprio caposaldo della scena urban napoletana. Altri protagonisti includono Rokia Traoré, polistrumentista maliana e voce di spicco della nuova musica africana, e Sayf, rapper italo-tunisino che rappresenta le nuove espressioni artistiche del panorama musicale italiano.

A completare la line-up, ci sarà ‘O Zulù, famoso leader dei 99 Posse, e una partecipazione speciale dell’attore e regista partenopeo Massimiliano Gallo, che renderà ancora più unica e variopinta questa serata di musica e cultura.

“World Summit” si integra perfettamente nel contesto della Festa della Musica 2026, evento annuale che celebra il solstizio d’estate trasformando Napoli in un palcoscenico all’aperto. Quest’anno, la festa è incentrata sul tema “La voce dei luoghi”, un invito a riflettere sul potere della musica di valorizzare e unire le comunità. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, turisti e musicisti in una grande celebrazione della cultura musicale.

Durante la giornata, diversi concerti e performance animeranno i principali luoghi di Napoli. Piazza Dante, Piazza degli Artisti e Piazza San Pasquale saranno animate da eventi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; mentre la Piazza San Francesco di Paola a Porta Capuana ospiterà spettacoli dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30. Le esibizioni serali si svolgeranno in Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, dalle 18:00 alle 21:00.

Musica, danze e performance artistiche si intrecceranno in una grande festa partecipata, coinvolgendo musicisti, band, cori, scuole di musica e artisti emergenti. Ogni angolo della città diventerà un punto di incontro per diverse generazioni e culture, offrendo un’esperienza unica e multicolore che porterà la musica al centro della vita urbana.

Non perdere l’occasione di prendere parte a questo straordinario evento musicale! Celebra con noi la potenza della musica, il suo potere di unire le persone e valorizzare la bellezza della diversità culturale. Scoprire Napoli attraverso le note di “World Summit” sarà un’esperienza indimenticabile.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Assessorato al Turismo.

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