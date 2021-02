Compleanno Cristiano Ronaldo, Ziliani: “Un avvenimento storico!”

Cristiano Ronaldo compie 36 anni, il compleanno di Cr7 viene commentato da Paolo Ziliani su twitter.

Il compleanno di Cristiano Ronaldo viene commentato da Paolo Ziliani in maniera molto pungente. Il giornalista attraverso twitter scrive: “STORICO! Per la prima volta nella storia del mondo un essere umano compie 36 anni. Non ci era mai riuscito nessuno, neanche lo specialista Matusalemme. Persino Gesù, che pure faceva miracoli, si era fermato a 33. E non è tutto; la Juventus ricorda: “Sono 38 sul campo”. Il giornalista richiama i vari titoloni per il compleanno di Ronaldo, definito da “record”, ma tira in ballo anche la Juventus che nonostante sia stata spedita in Serie B dalla giustizia sportiva, continua ad issare il vessillo del rispetto delle regole, nonostante allo Stadium continui ad esporre scudetti che sono stati cancellati in tribunale.

Il compleanno di Cristiano Ronaldo viene enfatizzato sui giornali come sottolinea Ziliani che riporta anche un titolo di Gazzetta dello Sport: “Dal salto alla Jordan al missile contro l’Inter: le 5 meraviglie di Cr7“. Insomma la giornata è tutta per il calciatore portoghese della Juventus che compie 36 anni. Un evento che sembra essere unico nella storia e che come tale deve essere celebrato nel miglior modo possibile.