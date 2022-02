Compleanno Cavani: lo festeggiamo con il video di una tripletta PAZZESCA

Edinson Cavani compie 35 anni, l’attaccante ora gioca al Manchester United ma è rimasto un idolo nei cuori dei tifosi del Napoli. Le stagioni con la maglia azzurra hanno prodotto per Cavani 104 totali in 138 presenze, con una media 0,75 gol a partita. Un autentico mostro l’uruguaiano che in quella squadra con Lavezzi e Hamsik, ha fatto sognare un popolo intero. Una squadra affamata quella di Mazzarri, capace di dare sempre l’anima sul campo. In grado di ribaltare partite che sembravano già perse grazie alla forza di volontà ed al cuore.

Cavani, Napoli-Lazio: 4-3

È il caso di Napoli-Lazio terminata 4-3. Una partita assurda in cui il Napoli è andato in svantaggio per 2-0 dopo le reti di Mauri e Dias. Poi gli azzurri sono stati capaci di pareggiare con il gol di Dossena e di Cavani, entrambi dagli sviluppi di un calcio di punizione. Ma quando la partita sembrava potesse mettersi bene per il Napoli è arrivato il 2-3 della Lazio con l’autogol di Aronica. Ma quella squadra non si fermava mai, non si dava mai per vinta, trascinata dal Matador Cavani. È proprio l’uruguaiano a firmare il 3-3 mettendo a segno un rigore che sempre lui si era procurato. Poi l’uruguaiano completa la sua fantastica prestazione con il gol del 4-3 al 43′, con un pallonetto favoloso.

Ma nel giorno del compleanno di Cavani, vogliamo farvi emozionare ulteriormente. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere inserire un altro video da urlo. Quello della sfida con il Lecce, risolta sempre dal cannibale Cavani, con la partecipazione di Gianluca Grava.