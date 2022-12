Collovati: “Napoli-Lille? Le amichevoli falsano i giudizi. Fidatevi di Spalletti”

Fulvio Collovati ritiene che amichevoli come Napoli-Lille falsano i giudizi e bisogna fidarsi di Luciano Spalletti

Fulvio Collovati invita i tifosi e gli addetti ai lavori al seguito del Napoli di non farsi condizionare dalle amichevoli. Il campione del Mondo con l’Italia nel 1982 ed ex calciatore dell’Inter si sofferma sul match amichevole di ieri dei partenopei contro il Lille e si chiede cosa non stia andando nel Napoli. A Radio Goal, trasmissione in onda sull’emittente ufficiale del club partenopeo Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue dichiarazioni: “Le amichevoli falsano i giudizi. Abbiamo visto che il Milan ha perso, l’Inter non ha giocato bene”.

Fulvio Collovati applaude l’acquisto del difensore Kim

“Inoltre c’è una atmosfera particolare dovuta al post Mondiale, io non sarei preoccupato se fossi un tifoso del Napoli. Bisogna fidarsi di quello di Luciano Spalletti, tecnico che ha dimostrato in più circostanze di tenere ben salde le redini sul gruppo”, ha proseguito Fulvio Collovati nel corso del suo intervento.

Infine sul reparto difensivo: “Il Napoli non aveva dei giocatori importanti nel reparto arretrato. Gli allenatori dicono che siamo in 25 ma alla fine giocano sempre gli stessi. Kim è stato straordinario nella prima parte di stagione, la sua assenza si è avvertita”.