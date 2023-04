Cola d’Asia a campionato in corso: il Napoli perderà anche Kim

Date ufficiali della Coppa d’Asia che si giocherà dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, il Napoli perderà Kim min-Jae che gioca con la Corea del Sud.

Le voci di calciomercato su Kim si moltiplicano ma il Napoli vuole resistere e tenere il giocatore in rosa. Il difensore, però, con ogni probabilità sarà convocato dalla Corea del Sud per disputare la Coppa d’Asia. La competizione asiatica so giocherà dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024.

Va ricordato che nello stesso periodo il Napoli può perdere anche Anguissa e Osimhen per la Copa d’Africa. Il centrocampista del Camerun ha da poco rinnovato il suo contratto con il Napoli. Su Osimhen, invece, c’è l’interesse dei top club di Premeir League. L’attaccante nigeriano ha comunque un contratto fino al 2025 ma le richieste per lui sono veramente tantissime.

Sicuramente per il Napoli la perdita di questi tre calciatori a campionato in corso non sarebbe una bellissima notizia, anche perché rappresentano tre punti fondamentali per La Rosa di Luciano Spalletti.