Classifica senza errori arbitrali 5 giornata: Ennesima debacle degli arbitri

La classifica senza errori arbitrali, la 5 giornata di serie A è stata segnata da diversi errori arbitrali che hanno influenzato i risultati.

Classifica senza errori arbitrali. Altrove impazzano le critiche costruttive ma a Torino sono infuriati per l’ennesima debacle arbitrale. Da quelle parti sono sicuramente edotti sulla morfologia e la sintassi e spesso ne fanno a meno delle critiche, concentrandosi di più sui fatti del campo.

Da quelli parti sanno bene che in uno sport determinato soprattutto da episodi, la letteratura ha lo stesso valore del 2 a briscola. Si provi ad immaginare come sarebbe finita Sassuolo – Juventus se Colombo e Fabbri avessero espulso Berardi al 58’.

Si provi ad immaginare come sarebbe finita a Sassuolo con la Juventus in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, più recupero. Ma questo è il solito calcio all’incontrario. Un calcio nel quale la letteratura sportiva prevarica le nefandezze arbitrali andate in onda la settimana scorsa in Genoa – Napoli.

Sbaglia Colombo, peggio assistito da Fabbri al VAR, e non convince più di tanto Marcenaro in Empoli – Inter. Meritava maggiore attenzione il contatto fra Bastoni e Cambiaghi in area nerazzurra al 49’, oppure è normale mettere le mani sulla spalla e spingere i giocatori avversari.

Manca un rigore anche al Cagliari. Il fallo di De Roon su Luvumbo è evidente ma resta impunito; si era sul punteggio di 1 a 0.

Classifica senza errori arbitrali serie A 2023 – 2024 5 giornata

Ecco come sarebbe la classifica senza errori degli arbitri di Rocchi.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 15 Inter 13 -2 Milan 12 Lecce 11 Lecce 11 Fiorentina 10 Fiorentina 10 Milan 10 -2 Juventus 10 Napoli 10 +2 Atalanta 9 Atalanta 9 Frosinone 8 Juventus 9 -1 Napoli 8 Torino 9 +1 Torino 8 Bologna 8 +2 Verona 7 Frosinone 8 Bologna 6 Verona 7 Sassuolo 6 Sassuolo 6 Monza 5 Lazio 5 +1 Roma 5 Monza 5 Genoa 4 Salernitana 5 +2 Lazio 4 Roma 4 -1 Salernitana 3 Udinese 3 Udinese 3 Cagliari 2 Cagliari 2 Empoli 1 +1 Empoli 0 Genoa 1 -3

