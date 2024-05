Classifica senza errori arbitrali 35 giornata: Pairetto e Colombo sotto accusa

Classifica senza errori arbitrali 35 giornata serie A 2023/2024. Pairetto e Colombo sotto accusa. Critiche anche a Rocchi per le designazioni.

Sbaglia ancora Pairetto. Disastroso Colombo all’Olimpico nella giornata nella quale il designatore Rocchi conferma ancora Di Paolo al VAR dopo gli errori di Inter – Torino.

Monza – Lazio 2 – 2, Pairetto (Mazzoleni).

Male ancora Pairetto ma questo non è una novità. Forse dopo i disastri combinati in Napoli – Atalanta sarebbe stato più che opportuno un lungo periodo di riposo per l’arbitro torinese. Se appaiono esagerati gli 8 cartellini gialli estratti (21 falli complessivi fischiati) è incredibile il rigore negato ai romani sul punteggio di 0 a 1 in loro favore. La trattenuta prolungata di Kyriakopoulos ai danni di Immobile è invedibile ma sfugge a Pairetto e al VAR.

Roma – Juventus 1 – 1, Colombo (Di Paolo).

Incredibile la designazione di Colombo per la Juventus nel giro di 5 giornate. Dopo i due rigori negati alla Lazio in Lazio – Juventus alla XXX giornata, il designatore Rocchi l’ha riproposto per Roma – Juventus alla XXXV. Sulla gestione disciplinare e la mancata espulsione di Weah che di fatto ha condizionato la gara dell’Olimpico le ha dette più di tutti senza proferire parole l’esperto allenatore bianconero Allegri. L’immediata sostituzione di Weah, con Kostic, dopo il fallo su Paredes non ammette ulteriori commenti.

Classifica senza errori arbitrali 35 giornata serie A 2023/2024

Ecco la classifica senza errori abitrali aggiornata alla 35 giornata di serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 89 Inter 73 -16 Milan 71 Bologna 66 +2 Juventus 66 Napoli 63 +12 Bologna 64 Milan 60 -11 Atalanta* 60 Atalanta* 60 Roma 60 Juventus 57 -9 Lazio 56 Lazio 57 +1 Napoli 51 Roma 57 -3 Fiorentina* 50 Fiorentina* 51 +1 Torino 47 Monza 47 +2 Monza 45 Torino 47 Genoa 43 Genoa 45 +2 Lecce 37 Verona 38 +4 Verona 34 Lecce 37 Cagliari 33 Cagliari 34 +1 Empoli 32 Empoli 33 +1 Frosinone 32 Frosinone 32 Udinese 30 Sassuolo 31 +2 Sassuolo 29 Udinese 30 Salernitana 15 Salernitana 15

*Una gara in meno

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com