Classifica rigori a favore Serie A: ‘vola’ la Lazio, Napoli tra le ultime

La classifica dei rigori della Serie A aggiornata alle ultime sfide di campionato, vede la Lazio di Inzaghi prima. Il Napoli è penultimo.

Solo tre rigori fischiati a favore del Napoli. In questa lunghissima stagione di Seri A la squadra di Gattuso e prima di Ancelotti ha visto tanti errori arbitrali danneggiarla. Ma andiamo con ordine. La classifica dei rigori di Serie A vede in ‘testa’ la Lazio di Inzaghi con 15 rigori fischiati a proprio favore. Al secondo posto c’è Genoa ed al terzo il Lecce, mentre la Juventus è al quarto porto con 12 rigori a proprio favore (gli ultimi due gli sono stati concessi nella gara con l’Atalanta ndr).

Il Napoli invece è davanti solo all’Udinese che fino ad ora non ha avuto alcun rigore a favore. I calciatori azzurri in momenti importanti della stagione si sono visti negare tanti penalty, come ad esempio quelli con l’Atalanta che avrebbero anche potuto cambiare il senso della stagione partenopea.

Classifica rigori Serie A

Ma nella mente dei tifosi del Napoli non ci sono solo i rigori non concessi con l’Atalanta, ma basta fare un piccolo sforzo di attenzione ricordarsi quello nettissimo non fischiato agli azzurri in occasione della gara con il Torino. In quel caso Izzo aveva praticamente abbattuto Ghoulam in area di rigore. Insomma il Napoli ha da recriminare per quanto riguarda i rigori non concessi in questa stagione, eppure molte società si lamentano molto di più nonostante abbiano avuto molti più penalty a proprio favore. Ieri anche Gasperini ha ironizzato sui calci di rigore concessi alla Juventus.

Ecco la classifica dei rigori di Serie A