Ciciretti cuore giallorosso: “Spero che la Romba batta il Napoli”

Amato Ciciretti interviene su Napoli-Roma: “Spero nella vittoria della squadra di Mourinho” dice alle radio romane. Il derby del Sud è sempre molto sentito, anche a Roma. Ancora di più la 33sima giornata mette di fronte due squadre che hanno obiettivi diversi, ma che hanno bisogno di punti. Il Napoli corre per lo scudetto, la Roma per l’Europa e magari per un piazzamento in Champions League. I tifosi giallorossi sono convinti di porter vincere a Napoli ed alimentare questo sogno.

Amato Ciciretti ha fatto sapere di non “avere rimpianti, certo la Roma è una delle cose più importanti che ci sono“. Poi su Mourinho ha aggiunto: “Sta facendo bene, ha lanciato giovani forti come Zalewski“.

Ciciretti ha avuto anche una paretesi a Napoli, con qualche apparizione fugace, ma non è mai esploso. Il giocatore fa sapere che nel momento in cui ha accettato l’offerta del “Napoli non si poteva rifiutare. Se tornassi indietro farei ancora quella scelta, nonostante poi io si andato sempre in prestito“. Sul Napoli-Roma, Ciciretti aggiunge: “È una partita sempre difficile, il Napoli si gioca il campionato e la Roma la Champions. Mi auguro che vinca la Roma” parole dirette quelle di Ciciretti, che è nato nella Capitale e che non ha mai nascosto la sua fede per i colori giallorossi.