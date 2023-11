Ciaschini: “Vi dico come finirà Real Madrid-Napoli”

Giorgio Ciaschini, ex vice di Ancelotti, parla di Real Madrid-Napoli e condivide il suo pronostico sulla sfida Champions tra Ancelotti e Mazzarri.

NAPOLI – Ai microfoni del programma ‘Si Gonfia la Rete’, condotto da Raffaele Auriemma su Radio CRC, Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti, ha parlato della sfida di Champions League tra il Napoli e il Real Madrid.

Ciaschini su Real Madrid-Napoli

“Real Madrid-Napoli sarà una partita molto aperta, come quella di andata in cui c’è stato molto equilibrio,” ha dichiarato Ciaschini. Nonostante le significative assenze nel Real, rimane chiaro che la sfida non sarà facile per il Napoli. “Al Real mancano giocatori importanti, ma parliamo sempre del Real per cui non sarà facile.

Il Napoli può giocarsi il passaggio del turno con tranquillità per cui immagino sarà una bella gara in cui il Napoli può chiudere i giochi,” ha aggiunto, sottolineando la forza della squadra di Mazzarri.

L’Importanza della Condizione Fisica e Mentale

Secondo Ciaschini, la condizione fisica è cruciale, ma è la mentalità a fare la vera differenza. “La condizione ottimale si ottiene quando la squadra è motivata,” ha affermato, evidenziando il rilancio di Osimhen come un fattore chiave. La sua presenza in campo, dopo aver superato un infortunio muscolare, è stata determinante nella recente vittoria contro l’Atalanta.

Champions League: Un Terreno di Sfida

Riguardo alla Champions League, Ciaschini ha ribadito: “In Champions League le amichevoli non esistono.” Sia il Napoli che il Real Madrid, guidato da Ancelotti, giocheranno per la vittoria. “Sarà una gara aperta, ma il Napoli può approfittare delle assenze,” ha concluso.

Mazzarri meglio di Garcia



Sul cambio di allenatore al Napoli, Ciaschini ha osservato: “Mazzarri farà il massimo per mettere gli azzurri a loro agio.” Ha lodato l’approccio di Mazzarri, diverso da quello del suo predecessore Rudi Garcia:

“Mazzarri si è inserito con una certa velocità: il suo modo di giocare è diverso da quello di Garcia e sicuramente sarà in grado di adottare il gioco migliore in base alla squadra che ha a disposizione”.

Il Napoli nel Contesto della Serie A

Parlando della Serie A, Ciaschini ha messo in evidenza la competitività del campionato: “Sarà un campionato equilibrato perché anche Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine.” Ha anche notato che, nonostante l’Inter sembri avere un vantaggio, il divario tra le squadre non è così ampio da garantire sicurezza.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!