Chirico: “Arbitri, Cuadrado ha ragione” e poi tira in mezzo il Napoli

Marcello Chirico parla degli errori arbitrai ai danni della Juventus nella contestata partita con il Bologna in Serie A.

È incredibile che proprio dalle parti di Torino, sponda Juve, ci si lamenti dell’arbitro. Ancora più incredibile che un giocatore come Cuadrado si lamenti dell’operato dei direttori di gara. Proprio lui che grazie ad un fallo inesistente riuscì a procurarsi un rigore (contrasto con Perisic e fallo fischiato da Calvarese contro l’Inter) che è stato fondamentale per conquistare la qualificazione Champions League.

Chirico parlando della sfida tra Juve e Bologna mette di nuovo nel mirino l’arbitro e su calciomercato.com dice: “Andiamo sulle parole di Cuadrado, che centra perfettamente il punto quando parla del Var, con il monitor dell’on field review che ieri al Dall’Ara nel primo tempo non funzionava per motivi tecnici, con l’arbitro impossibilitato a rivedere le immagini e costretto a fidarsi di quando gli dicevano da Lissone. In occasione del rigore per il Bologna, prima del fallo di Danilo su Orsolini c’era stato un fallo di Orsolini su Alex Sandro, chiarissimo. Cuadrado dice: se tu non vai a guardarlo rovini tutto il lavoro che noi facciamo in campo, così diventa difficile“.

Poi aggiunge: “Nella partita di una settimana fa con il Napoli, l’arbitro andò a rivedere il contrasto fra Milik e Lobotka, che era dall’altra parte del campo, per annullare il gol valido di Di Maria. A Bologna invece nessuno è andato a rivedere il fallo di Orsolini su Alex Sandro, avvenuto poco prima e a pochi metri dal punto del rigore. Così si penalizza la Juve. E Cuadrado dice: non è un caso, ci sono stati troppi episodi contro la Juve. Tutto questo non è giusto, perché il campionato della Juventus in questo modo è falsato non una volta, ma due volte” riferendosi alle vicende extra campo della Juve.