Chiariello: “Il Napoli tra qualche giorno annuncerà il difensore. Sarri furioso”

Umberto Chiariello parla del mercato del Napoli, elogiando la gestione di De Laurentiis e sottolineando l’arrivo di un difensore nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli. Il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato le mosse di calciomercato del Napoli, sottolineando la lungimiranza del presidente De Laurentiis. Nel suo consueto editoriale su Radio Napoli Centrale, Chiariello ha evidenziato come il club azzurro stia operando con oculatezza, seguendo una strategia incentrata sul calcio sostenibile.

“De Laurentiis sta cercando di non fallire dopo lo scudetto – ha dichiarato Chiariello – Il Napoli aveva un vantaggio enorme e lo mantiene con questa squadra, poi ci saranno gli innesti e il difensore, a giorni, arriverà“.

Chiariello ha poi criticato le strategie delle rivali del Napoli, soffermandosi in particolare sulla Lazio: “Sarri è nero, la Lazio è immobile“, ha tuonato il giornalista, riferendosi all’immobilismo sul mercato dei biancocelesti.

Infine, Chiariello ha ribadito come il Napoli debba solo mettere gli ultimi tasselli a una squadra già ben assemblata: “Il Napoli deve fare pochi innesti, ma ciò che doveva fare, lo sta già facendo. Rinnovi che valgono più degli acquisti“.

Insomma, il Napoli sembra ben avviato verso la prossima stagione, con un difensore in arrivo e con le idee chiare sul da farsi. Mentre rivali come Lazio e Juventus appaiono in difficoltà sul mercato.