Chiariello: “Insigne voleva restare a Napoli, De Laurentiis ha detto di no”.

Umberto Chiariello ha commentato il passaggio di Insigne al Toronto svelando anche un retroscena su De Laurentiis.

“Insigne voleva restare, De Laurentiis ha detto di no”, queste le parole del giornalista Umberto Chiariello su Twitter.

In tanti tra tifosi e giornalisti, stanno prendendo di mira il Insigne per la sua decisione di lasciare il Napoli per trasferirsi al Toronto. Ma il giornalista di canale 21, citando fonti dirette, dà una nuova interpretazione all’intera vicenda.



Secondo quanto rivelato dalla redazione della emittente Radio Punto Nuovo, il 16 dicembre, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha contattato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su specifica e pressante richiesta del capitano del Napoli che avrebbe voluto continuare la sua avventura calcistica in maglia azzurra. L’agente ha riferito al patron del Napoli che Insigne sarebbe rimasto con lo stesso ingaggio attuale cancellando la causa per l’ammutinamento, senza nessuna richiesta di bonus.

La risposta di De Laurentiis, però, è stata netta e negativa. Nonostante la volontà di Insigne di restare a Napoli, a quel punto le strade si sono separate.