Chiariello: “Giuntoli attivo sul mercato, punta Moron, Jovic e Barisic”

Umberto Chiariello in diretta su Radio Punto Nuovo rivela importanti notizie di calciomercato che coinvolgono il Napoli ed il ds Cristiano Giuntoli.

A campionato fermo il Napoli continua a tenere i rapporti con varie società e procuratori per assicurarsi i campioni del domani. Umberto Chiariello parla di un Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, molto attivo in questa fase.

Il Napoli ha deciso saggiamente di far slittare gli allenamenti, allenandosi da casa con rigide restrizioni. E’ evidente che i calciatori più di altri devono stare attenti perché sono soggetti al contatto col pubblico. Leggo che a De Laurentiis non è piaciuto vedere i giocatori accalcarsi per la spesa. Gattuso sarà molto attento a monitorare i suoi ragazzi, altro non c’è da fare, tranne che Giuntoli via telefono si attiva sul mercato tra Moron, Jovic, Barisic: il mercato non si ferma mai.