Champions League, Chiariello: “Real Madrid spesso distratto, il Napoli deve vincere il girone”

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sul Napoli e sulle prossime sfide degli azzurri in Champions League.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto come di consueto con le sue considerazioni sul Napoli e sulle prossime mosse degli azzurri. Di seguito le sue parole a Canale 21:

“[…] De Laurentiis ha scelto di fare il Settore Giovanile ‘de minimis’: è una sua decisione, anche se io magari posso non condividerla. I talenti ci sono, in Italia e in Campania, ma il problema è che non trovano sbocchi. Non esiste una politica, come non c’era nel tennis fino a qualche anno fa, quando non entravamo mai nel ranking”, ha affermato.

Napoli in Champions League, il pensiero di Chiariello

Sorteggio quasi ‘favorevole’ e girone tutto sommato ‘abbordabile’ per il Napoli di Rudi Garcia con l’insidia Real Madrid, ma anche con avversarie del calibro di Sporting Braga e Union Berlino che non possono spaventare l’armata azzurra.

Il Napoli esordirà in Champions League il 20 settembre in casa dello Sporting Braga, per poi ospitare il Real al Maradona. L’altro match del girone C, nella prima giornata, vedrà proprio le merengues affrontare l’Union Berlino.

A dire la sua è stato anche il giornalista Umberto Chiariello che ha detto: “Non basta andare a vincere in Portogallo contro il Braga, devi provare a vincere il girone. Anche perché il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nel girone, spesse volte si distrae”.