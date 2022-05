Cerchione: “Spalletti e Giuntoli a cena, non si è parlato di mercato”

Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti sono stati a cena insieme, secondo le notizie di Luca Cerchione non si è parlato di mercato. L’incontro tra direttore sportivo e allenatore del Napoli, in un momento di programmazione, ha fatto pensare subito ad un incontro per il calciomercato. Ecco quanto fa sapere Cerchione: “Spalletti e Giuntoli hanno cenato insieme 3 volte a settimana per tutta la stagione. Ieri non si è parlato di mercato. Il procuratore Giuffredi era in compagnia di altre persone, si è accomodato al tavolo dei due tesserati del Napoli per qualche minuto, il tempo di un saluto“.

L’incontro a cena tra Spalletti e Giuntoli ha fatto pensare anche ad una necessità di chiarimento sulle strategie del Napoli. Spalletti ha chiesto chiaramente rinforzi, mente De Laurentiis vuole privilegiare il bilancio. Oggi ad esempio, il presidente del Napoli ha prima detto che la permanenza di Koulibaly dipendeva dal giocatore, poi ha sottolineato che il difensore non è in vendita e che il Barcellona non ha soldi per comprare Koulibaly.