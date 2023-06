CDS – Paulo Sousa, intrigo tra Napoli e Salernitana: Il retroscena

La questione Paulo Sousa rischia di generare tensioni tra Napoli e Salernitana. L’intrigo del mercato sul possibile passaggio del tecnico portoghese.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nella frenesia del mercato del calcio, emergono storie contorte, imbottite di silenzi, bugie e omissioni. Uno dei casi più recenti è quello di Paulo Sousa, tecnico portoghese che ha destato l’interesse del Napoli, ma che allo stesso tempo è sotto contratto con la Salernitana fino al 2025.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, nonostante nessun annuncio ufficiale sia stato fatto, la situazione è diventata un ‘caso ufficioso’, alimentato da voci di un incontro tra Sousa e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’incontro, avvenuto a Roma, non è stato comunicato alla Salernitana, ma le notizie di esso si sono rapidamente diffuse.

Il “Pasticciotto Campano”, come viene ora chiamata questa situazione, evidenzia le complesse manovre di mercato del calcio, dove le città si baciano e si sfiorano, ma rimangono profondamente divise. Nonostante Napoli e Salerno siano separate da soli 56 chilometri, l’irritazione reciproca tra i club è palpabile.

La questione dell’allenatore portoghese si complica ulteriormente con le dichiarazioni di De Laurentiis, che in passato ha sempre insistito nel non voler rovinare i piani di un altro club né pagare clausole o penalità. Eppure, se l’incontro avesse un seguito ufficiale, la situazione potrebbe richiedere l’adempimento di queste stesse condizioni.

Per liberarsi dal contratto con la Salernitana, infatti, Paulo Sousa dovrebbe pagare una penale di un milione e ottocentomila euro entro il 20 giugno. Ma potrebbe esserci una variabile: inserire un giocatore nell’operazione. Nomi come Zanoli, Gaetano e Zerbin sono già stati citati come possibili candidati per la Salernitana.

Il destino di Sousa, attualmente l’allenatore della Salernitana, è in bilico. Se dovesse passare al Napoli, dovrà non solo difendere lo scudetto, ma anche cercare di fare bene in Champions, il grande sogno di De Laurentiis.

Mentre la Salernitana attende in silenzio, il Napoli ha otto giorni per sfruttare la penale nel caso in cui non trovi un accordo diverso. È un countdown che mette in luce le intricate dinamiche del mercato del calcio italiano, evidenziando una volta di più che, come recita un vecchio detto, mai dire mai.