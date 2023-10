Altro che Cazzima, Garcia ha nascosto i veri motivi della sconfitta

Rudi Garcia imputa la sconfitta a mancanza di grinta, ma la realtà tattica mostra un Napoli slegato e confuso sul campo contro la Fiorentina.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La sconfitta del Napoli per mano della Fiorentina ha lasciato un retrogusto amaro nei tifosi azzurri. Rudi Garcia, in conferenza stampa, ha giustificato il KO con quattro falli fatti e la mancanza di “cazzimma“ e grinta da parte della squadra. Ma il vero motivo sembra essere altro: un Napoli tatticamente slegato e confuso in campo.

La Fiorentina ha surclassato i partenopei, mostrando una squadra ben organizzata e compatta, pronta a sfruttare le debolezze del Napoli. La squadra di Garcia è apparsa lunga, con reparti distanti e incapace di creare reali occasioni da gol. Una situazione ben diversa dalle recenti vittorie contro Lecce e Udinese, che avevano lasciato ben sperare.

Le scelte di Garcia hanno aperto un dibattito acceso. Troppi cambi di formazione durante la partita, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e poi al 4-4-2, hanno mostrato una certa indecisione e forse una mancanza di chiarezza nelle idee. Il tecnico francese ha continuato a modificare l’assetto della squadra, senza trovare una soluzione efficace.

Il cambio continuo di modulo ha evidenziato una mancanza di identità chiara per il Napoli, una confusione che ha pagato caro. Garcia sembra aver perso il tocco magico mostrato nelle partite precedenti, e ora si trova a dover rispondere a molte domande.

La Fiorentina, invece, ha giocato con un’idea chiara, un meccanismo ben oliato che ha messo in crisi il Napoli. La squadra di Vincenzo Italiano è stata capace di occupare gli spazi, di organizzarsi bene in campo e di mostrare una solidità che al Napoli è mancata.

Il Napoli aveva mostrato segnali positivi nelle ultime gare, ma la sconfitta contro la Fiorentina ha riaperto vecchie ferite. I tifosi ora si chiedono se le scelte tattiche di Garcia siano adatte per affrontare le squadre più organizzate della Serie A.

Garcia dovrà lavorare sodo per riconquistare la fiducia dei tifosi e trovare le risposte tattiche giuste per evitare altre sconfitte. Il cammino del Napoli è ancora lungo, e il tecnico francese dovrà dimostrare di poter correggere il tiro, mettendo in campo una squadra più compatta e determinata.