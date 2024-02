Cavasin: “Il Napoli tra un mese avrà un ottimo giocatore in squadra”

Alberto Cavasin rivela il ritorno di Traorè al Napoli. Analisi della trasformazione della squadra e prospettive positive per la corsa Champions.

L’allenatore Alberto Cavasin, ospite di Marte Sport Live su Radio Marte, ha svelato dettagli entusiasmanti per i tifosi partenopei. Secondo Cavasin, il Napoli si prepara ad accogliere un “ottimo calciatore” nel giro di un mese, indicando il ritorno in forma di un giocatore chiave.

Cavasin ha analizzato la situazione attuale del Napoli sotto la guida di Mazzarri, sottolineando l’evoluzione della squadra dopo le difficoltà iniziali. Il tecnico ha elogiato il giovane Traorè, sottolineando le sue abilità nell’uno contro uno nonostante il periodo di inattività. Cavasin ha previsto che tra un mese, il giocatore diventerà un elemento essenziale per il Napoli.

“C’è sempre più la mano di Mazzarri sul Napoli. Tutte le difficoltà hanno avuto bisogno di tempo e lavoro per essere risolte, il Napoli ha soprattutto necessità di risultati e quello di domenica è stato fondamentale. La squadra ora segue di più il tecnico, anche con più fiducia. Traorè? E’ bravissimo nell’uno contro uno, viene da un periodo di inattività, ha bisogno di ritrovare la condizione, ma tra un mesetto tornerà certamente utile al Napoli che si ritroverà in squadra un ottimo giocatore“.

L’allenatore ha evidenziato l’importanza della recente vittoria del Napoli, affermando che il successo è stato “fondamentale”. Ha descritto come la squadra si stia adattando a una nuova visione di gioco, evidenziando la ritrovata fiducia nel tecnico Mazzarri.

Il Napoli deve migliorare in tante cose, tutto è stato stravolto e si è cominciato dalle ceneri, demolire il passato e ora la squadra fa meno fatica, il gruppo si sta ri-adattando non tanto al gioco, quanto piuttosto nel dimenticare il passato e sta dimostrando piano piano di essere entrato in un’altra visione di calcio: ecco spiegare i primi 20′ molto buoni, poi nella fase centrale della gara ha avuto grande difficoltà nella manovra. Subentra poi l’ansia emotiva, se il Napoli avesse perso o pareggiato sarebbe stato un dramma, poi Kvara si è inventato un gran gol e gli azzurri hanno vinto la partita anche con merito. Ripeto, questo successo è stato fondamentale. La corsa Champions per forza di cose passa dalle vittorie, i nuovi daranno una mano, la squadra ha ora una ritrovata empatia, di questo Napoli mi preoccupa solo la fase difensiva, anche domenica ha preso gol in maniera banale, Mazzarri lavorerà tantissimo su questo aspetto, magari riproponendo la difesa a tre. Fossi stato nella dirigenza, avrei preso un bel centrale difensivo e poi altri giocatori”.

Infine, l’allenatore ha commentato la competitività nella lotta per il quarto posto, affermando che il Napoli ha tutte le carte in regole per competere per il quarto posto.

“Spero che il Napoli faccia anche una bella prova anche con il Barcellona, può dare slancio alla stagione. In questo momento l’Atalanta è favorita, oggi è così ma i punti sono pochi, quindici giorni fa la Lazio sembrava una delle candidate, il calcio è questo. Sarà una volata intensa per tutte, il Napoli può competere certamente per il quarto posto“.