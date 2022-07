Castillejo al Valencia: “Voglio vincere con Gattuso”. Salta l’affare Politano?

Castillejo al Valencia di Gattuso. Trasferimento a titolo definitivo e tre anni di contratto. Salta l’affare Politano?

POLITANO -VALCENCIA.-GATTUSO. Samu Castillejo lascia il Milan dopo quattro anni. L’esterno spagnolo torna nella Liga dove vestirà la maglia del Valencia. È fatta per il suo trasferimento alla formazione di Rino Gattuso che lo ha già allenato proprio al Milan, nella stagione 2018-2019. Castillejo ha già salutato i compagni e oggi partirà per la Spagna. Trasferimento a titolo definitivo per l’esterno che firmerà un contratto di tre anni.

“Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto tutto quel che era nelle mie possibilità per venire al Valencia. Ho parlato con Gattuso e grazie a lui tutto si è velocizzato. È un vincente, ha una mentalità vincente e faremo una buona squadra. Credo che già nel pomeriggio potrò allenarmi”.

Con il trasferimento di Castillejo al Valencia, appare difficile immaginare un trasferimento di Matteo Politano al club spagnolo.

L’addio di Politano avrebbe liberato un posto per l’ingresso di un giocatore come Ola Solbakken, ma al momento nessun club ha messo sul piatto i 18/20 milioni di euro che De Laurentiis chiede per la sua cessione.