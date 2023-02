Cassano sbotta: “Hai la rosa più forte del Napoli e vai a pararti ancora il c**o”

Antonio Cassano sbotta alla Bobo Tv contro Simone Inzaghi dicendo che ha la rosa più forte del Napoli e va a pararsi ancora il c**o

Antonio Cassano le dice sempre in faccia ed usa un tono alquanto colorito. Ospite fisso della Bobo TV, l’ex calciatore barese ha espresso la sua opinione sul derby di Milano, attaccando duramente Simone Inzaghi: “L’Inter ha determinato la partita dall’inizio alla fine, Lautaro sa far giocare la squadra, fa gol, è cattivo, aiuta: è un giocatore fenomenale, incarna l’interista in campo. Però Inzaghi quando dice che ha perso solo con l’Empoli… Sei a -13 dal Napoli con la rosa di gran lunga più forte e continui a fare delle dichiarazioni per pararti il culo: ieri hai dimostrato che sei più forte del Milan, ma non è una novità”.

“Se ti devi salvare il cu** puoi salvartelo, ma l’unica chance che hai per salvarti è vincere la Champions: altrimenti l’Inter è obbligata a cambiare perché a parte ieri e la Supercoppa non ha fatto bene. Io invece di essere esaltato, proverei un po’ vergogna al posto di Inzaghi” ha proseguito Fantantonio.

Infine la chiusura di Cassano: “Sono a -13 da una squadra molto meno forte e che ha il sesto monte ingaggi. Si deve fare un esame di coscienza: l’anno scorso ha fatto un disastro tamponato da due trofei, ma quest’anno non ti salvano un’altra volta. A -13 a 3 mesi dalla fine, io mi vergognerei un po’ caro Inzaghi”.