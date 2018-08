Cassano: “Napoli da terzo-quarto posto. Juve come Bolt. Cerco progetto serio”

Secondo Antonio Cassano il Napoli è da terzo-quarto posto, dietro a Inter, Roma, Milan e Lazio. Cassano ha parlato a margine di Campioni del cuore.

CAMPIONI DEL CUORE

Prima di giocare l‘amichevole benefica a Chiavari tra la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore con lo scopo di raccogliere fondi per le persone colpite dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«E’ stato un momento molto triste per me tanto da aver vissuto questa tragedia male, molto male. Francamente drammi di tali dimensioni e tragedie simili che hanno causato 43 vittime, è impossibile che possano accadere nel 2018. Mi sento genovese e sono convinto che i liguri sapranno tirarsi fuori perchè questa terra è una meraviglia. Spero che possa servire la mia presenza e quella di altre persone per dare un minimo di solidarietà»

CASSANO SUL NAPOLI E IL CAMPIONATO

«La Juve fa un campionato a parte, poi se la giocheranno Inter, Roma, Milan e Lazio per il secondo posto, un po’ dietro vedo il Napoli. Sono tre campionati divisi e la Juve è come Bolt, fa la gara e se decide di vincere la vince. Ronaldo? Io ho giocato contro il più forte, Messi, Cristiano darà un impulso al calcio italiano anche se i più forti li prende la Juve».