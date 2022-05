Cassano frecciata a De Laurentiis: “Se avesse fatto un solo passo…”

Antonio Cassano alla Bobo Tv parla dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli, a fine stagione si trasferirà al Toronto in Mls. Sicuramente una decisione importante per Insigne che al Maradona ha salutato i tifosi durante l’ultima partita col Genoa. Cassano su Insigne ha detto: “Mi dispiace che sia finita così, va a giocare in Mls a 31 anni, abbiamo visto che fine ha fatto Giovinco. Praticamente è come se avesse finito col calcio“.

Poi Cassano aggiunge: “Mi dispiace perché Insigne è veramente un grande talento. Uno che ha la giocata. Sono sicuro che lui sarebbe rimasto a Napoli se De Laurentiis avesse fatto un passo verso di lui. Si potevano incontrare a metà strada, Insigne sarebbe rimasto perché ama Napoli. Questo mi fa capire che a De Laurentiis non piacciono le bandiere, vedi cos’è successo con Hamsik. Ora il Napoli sostituirà Insigne con quel ragazzo georgiano che mi dicono sia molto forte“. Cassano alla Bobo Tv conclude: “Alla fine degli Europei del 2012 anche a me volevano dare tanti soldi per andare a giocare negli Emirati Arabi ma rifiutai “.