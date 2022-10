Caso Juventus, Moncalvo: “Fubata Juve, ha indispettito la Procura. C’è una grande bugia”

Il caso Juventus e la questione plusvalenze tiene ancora banco in Italia, ne parla anche il giornalista Gigi Moncalvo.

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Moncalvo dice: “Non possono essere presi in giro i soci. Entro il 31 dicembre ogni S.p.A. deve riunire il consiglio e firmare i bilanci, quella della Juventus è stata rinviata, nei giorni scorsi, al 23 novembre e facendo la furba ha indispettito la Procura. Uno dei revisori dei conti, sentita l’aria che tirava, ha rifiutato di firmare il bilancio. Che il GIP non abbia concesso gli arresti domiciliari è una cosa che può essere respinta e la Procura di Torino ha fatto appello contro la decisione. Tutto nasce da un gesto di arroganza dalla Juventus nel momento in cui se n’è andato Cristiano Ronaldo dall’Italia su cui si sarebbe dovuto discutere su una buon’uscita segreta“.

Poi aggiunge: “Lui ed il suo agente volevano che fossero chiariti anche gli stipendi arretrati, quelli legati al periodo Covid in cui la Juventus ha sostenuto che i giocatori molto generosamente avevano rinunciato a 4 mensilità, ma non è vero, era una sola mensilità. Quando questi calciatori venivano venduti, come Emre Can, nel contratto di trasferimento c’era previsto che le mensilità cui avevano rinunciato questi giocatori gli sarebbero state pagate anche cambiando squadra. Emre Can aveva rinunciato fittiziamente alle mensilità perché poi, una volta al Borussia Dortmund, gli sono state pagate: questo è gravissimo per i bilanci“.