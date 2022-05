Capuano attacco a De Laurentiis: “Conference inutile? Lode a Mourinho”

Aurelio De Laurentiis ha definito la Conference League una “competizione inesistente” arriva il commento di Giovanni Capuano. Nel suo editoriale il giornalista riporta le parole del patron del Napoli che ospite ai 130 anni della fondazione de Il Mattino, ha preso una netta posizione contro Gravina ma ha anche sminuito la Conference League, coppa vinta alla prima edizione della Roma.

Giovanni Capuano ha voluto rispondere a De Laurentiis scrivendo: “Insomma, ADL ha parlato e mai come questa volta le sue parole sono state smentite dalla realtà. Non è un caso che un uomo ricco di successi e carisma come José Mourinho lo abbia smentito sul campo per tutta la stagione, inseguendo l’inutile Conference League come fosse la Champions e convincendo i suoi a seguirlo su questa strada. E regalando allo sterminato popolo giallorosso un’emozione indimenticabile. Siamo abbastanza sicuri che i tifosi del Napoli farebbero volentieri la stessa cosa, ma difficilmente accadrà perché il loro presidente ha dato prova di agire come pensa e spesso, ad esempio, ha snobbato l’Europa League (per lui “molto ma molto meno importante della Champions”) quando anche il Napoli avrebbe potuto conquistarla. La differenza tra lui e lo Special One. Meglio il portoghese, per distacco, mentre di inesistente continua a rimanere il palmarès europeo del Napoli di ADL“.