Cannavaro: "Il Napoli Contro l'Empoli? Inaccettabile!" e su Mazzarri...

Fabio Cannavaro ha commentato la situazione attuale del Napoli, esprimendo le sue opinioni sul ritorno di Mazzarri.

Notizie calcio Napoli – a Sky Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore e leggenda del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri sullo stato attuale del club e sul futuro del centro Paradiso di Soccavo.

Cannavaro, intervistato nel centro Paradiso di Soccavo, un luogo storico per il Napoli, ha espresso un forte legame emotivo con il campo: “Per me è una grandissima emozione, io sono cresciuto calcisticamente in questo campo, con Bianchi che ci portava due giorni prima. Ho avuto la fortuna di iniziare qui. Prima c’era stato il Napoli di Maradona, per me è un luogo sacro.”

La Situazione del Napoli

Riflettendo sulla recente prestazione del Napoli contro l’Empoli, Cannavaro ha espresso preoccupazione: “Non posso vedere la partita con l’Empoli e pensare che cinque o sei mesi prima vincevano. C’è un blocco e devono tirare fuori il meglio per avere più serenità dopo lo Scudetto.”

Su Mazzarri e Spalletti

Parlando di Mazzarri, Cannavaro ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e tecnico-tattico: “Per Mazzarri nelle prossime partite sarà fondamentale l’approccio con i calciatori, c’è poco tempo.”

Ha anche commentato su Spalletti, ricordando un insegnamento di Vujadin Boskov: “Il rigore è quando arbitro fischia.”

Il Futuro del Calcio Giovanile

Cannavaro ha condiviso la sua visione per il futuro del calcio giovanile, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nello sport: “L’idea è quella di cercare di riportare questo campo a vivere ancora, di usare materiali super moderni per una struttura sostenibile.”

