Calzona pazzo di un giocatore, il retroscena: “Gli piace più di Lindstrom”

Il retroscena sulla preferenza di Calzona arriva direttamente dal cronista di DAZN, Alessio De Giuseppe.

Il cronista di Dazn, Alessio De Giuseppe, ha gettato luce su una possibile mossa di mercato del Napoli, rivelando che il centrocampista Ngonge potrebbe essere una priorità per l’attuale ct del Napoli Francesco Calzona, superando così le preferenze per Lindstrom. Questo, secondo quanto dichiarato da De Giuseppe durante un’intervista esclusiva a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Il commento di De Giuseppe è arrivato in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta e nel mezzo del tour de force finale della stagione di massima serie. “Traorè ha grande continuità e non credo che Calzona se ne privi in mezzo al campo. In attacco contro la squadra orobica dovrebbe esserci Raspadori nel ruolo di Kvaratskhelia”, ha precisato il cronista, facendo luce sulle possibili scelte di formazione del Napoli.

Tuttavia, è stato il suo accenno alle preferenze di Calzona a suscitare maggiore interesse. “Da quanto ho percepito, Ngonge piace molto a Calzona e più di Lindstrom”, ha rivelato De Giuseppe. Una dichiarazione che potrebbe indicare un cambio di rotta nella strategia di mercato del club partenopeo.

De Giuseppe ha inoltre esposto la sua opinione sulle prospettive dei giocatori coinvolti: “Ngonge sta dicendo la sua, ma ancora deve spiccare il volo. La scelta più logica è quella di dare spazio a Raspadori. Raspadori non ha fatto la stagione dell’anno scorso, ma se Lindstrom fosse stato a disposizione di Spalletti avremmo potuto vedere un altro calciatore”.