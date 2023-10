Calcioscommesse , i club e calciatori coinvolti rischiano pesanti sanzioni? Parla l’avvocato Grassani

L’avvocato Grassani parla del calcioscommesse che ha travolto la Serie A con i casi di Fagioli, Zaniolo e Tonali e che preoccupa i club coinvolti.

Ultime notizie calcio Napoli. L’avvocato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha fornito dettagli cruciali sul caso scommesse che sta scuotendo la Serie A. Ha anche parlato della situazione contrattuale di Spalletti e Garcia. Ecco cosa rischiano i calciatori e i club coinvolti, secondo le sue parole.

Quali sono le implicazioni legali per i calciatori e i club nel caso calcioscommesse secondo l’avv. Grassani?

Nel corso di un’intervista a Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, l’avv. Mattia Grassani ha delineato i rischi legali per i calciatori e i club nel caso del calcioscommesse.

Secondo l’avv. Grassani, i calciatori coinvolti potrebbero affrontare sanzioni variabili, mentre i club rischiano al massimo una sanzione pecuniaria contenuta.

L’avvocato del Napoli, ha specificato che la posizione di Fagioli è diversa da quella di Tonali e Zaniolo. Fagioli, avendo riconosciuto la propria responsabilità, potrebbe ottenere una riduzione della pena se raggiunge un accordo prima del deferimento.

Per quanto riguarda i club, la responsabilità oggettiva è attenuata. I club potrebbero al massimo affrontare una sanzione pecuniaria contenuta, a meno che non dimostrino di aver fatto rispettare un codice etico.

Grassani ha anche toccato la questione delle clausole contrattuali di Spalletti e Garcia:

“Il caso Spalletti è una situazione al vaglio del presidente De Laurentiis, l’ultima parola spetta a lui. Al momento nessuna causa è stata radicata, quindi sarà il presidente del Napoli a decidere. Sta valutando il da farsi”.

Clausola Garcia evita di pagare il secondo anno? In termini di scommessa lei avrebbe vinto (riferito alla domanda, ndr), ma preferisco non rispondere perché non è opportuno”.