“Zaccagni è già un calciatore del Napoli, Giuntoli segue anche altri giocatori”

Mattia Zaccagni al Napoli una voce di calciomercato che viene confermata anche da Valer De Maggio a Radio Goal.

“Sul calciomercato mi arrivano delle voci ed una di queste mi dice che il Napoli ha già preso Zaccagni” questa la bomba di mercato lanciata da Valter De Maggio a Radio Goal, programma che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le voci su Zaccagni si sono moltiplicate oramai da mesi, già a gennaio di parlava di operazione conclusa, poi l’affare non è stato chiuso ma Cristiano Giuntoli ha continuato a monitorare il giocatore forte di un accordo con i dirigenti del Verona. L’affare Zaccagni al Napoli si può chiudere definitivamente a giugno, quando riaprirà il calciomercato per la Serie A.

Intanto secondo De Maggio il Napoli sta seguendo anche altri obiettivi del sorprendente Verona di Juric: “Il club azzurro tiene monitorato Barak ma anche Faraoni e Di Marco sono nei radar del Napoli, questo perché si pensa ad un possibile arrivo di Juric sulla panchina azzurra“. Anche da questo punto di vista sono tanti i nomi per il successore di Gattuso. Si parla con insistenza di un ritorno di Maurizio Sarri e c’è chi è convinto che possa ritornare all’ombra del Vesuvio.