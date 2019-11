Calciomercato Napoli: tre top player per De Laurentiis , c’è anche Haaland

Calciomercato Napoli, ci sono tre top player per De Laurentiis, tra questi c’è anche Haaland del Salisburgo.

A rivelarlo è Fabio Santini, esperto di calciomercato. In onda su 7 Gold il giornalista fa il punto sul calciomercato del Napoli e l’interesse della società azzurra per tre top player che già a gennaio potrebbero vestire la maglia azzurra.

I nomi

“Il Napoli è alla ricerca di un attaccante. De Laurentiis ha chiesto al Real Madrid settanta milioni per Fabian Ruiz che al momento offre Isco e venti milioni per il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia”. Queste le dichiarazioni di Fabio Santini che fa sapere come ci siano tre top player nel mirino di De Laurentiis: “Gli obiettivi del Napoli sono vari. I soldi presi per la cessione di Fabian Ruiz verrebbero investiti per l’acquisto di Son, calciatore attualmente in forza al Tottenham. Inoltre – aggiunge Santini – il Napoli non molla Ibrahimovic“. Tra i vai nomi fatti per l’attacco c’è anche Haaland che secondo Tuttosport è corteggiato anche dalla Juventus pronta ad offrire 100 milioni: “E’ in corso un duello per assicurarsi l’attaccante del Salisburgo. Troppi attaccanti in rosa? Qualcuno in scadenza potrebbe andare via” conclude Santini.

E’ rivoluzione?

Se il calciomercato del Napoli dovesse evolversi proprio in questo senso sarebbe veramente una rivoluzione per la squadra partenopea. L’addio a Fabian Ruiz potrebbe essere una grossa perdita visto il valore assoluto del calciatore, ma verrebbe compensato con l’acquisto di almeno un grande calciatore come Son e con l’innesto di Ibrahimovic. Resterebbe la perdita del centrocampista spagnolo che ha doti superiori alla media e che in futuro vedrà sicuramente aumentare il suo valore. Del possibile acquisto di Son si era vociferato anche a chiusura di mercato estivo, ma questo rumors continua a ritornare ad intervalli regolari, ma non è ancora arrivata nessuna conferma specifica né il calciatore ha lanciato segnali di voler abbandonare l’Inghilterra.