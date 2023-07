Calciomercato Napoli: piace Cajuste del Reims. Contatti con l’agente

Il Napoli sta sondando il profilo di Jens Cajuste del Reims come rinforzo per il centrocampo. Già avviati i primi contatti con l’agente.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con interesse da Meluso e Micheli c’è quello di Jens Cajuste, mediano svedese classe 1999 in forza ai francesi del Reims.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.com, il profilo di Cajuste sarebbe quello che convince maggiormente la dirigenza azzurra per rinforzare la mediana. Il giocatore ha dualismo svedese-americano, essendo nato a Göteborg da padre statunitense. Il Reims lo ha acquistato dal Midtjylland per 10 milioni di euro nel gennaio 2022.

Il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del calciatore per sondare la fattibilità dell’operazione. L’ingaggio attuale di Cajuste, intorno ai 500 mila euro, sarebbe alla portata del tetto imposto da De Laurentiis. Anche il Reims sarebbe disposto a trattare la cessione a fronte di un’offerta soddisfacente.

Per il centrocampo resta in uscita Diego Demme, con un accordo verbale con l’Hertha Berlino ancora da concretizzare. Folorunsho è invece vicino al prestito al Verona, mentre per Gaetano si aspetta il pieno recupero dall’infortunio prima di decidere il futuro. Cajuste potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la mediana di Garcia.